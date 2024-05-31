Сийярто уличил НАТО в нарушении собственных правил Сийярто: давать Украине по €40 млрд в год против правил НАТО

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

В НАТО предложили выделять Украине по €40 млрд в год, что противоречит правилам Альянса, так как страна в него не входит, заявил в эфире телеканала М1 глава МИД Венгрии Петер Сийярто после заседания с коллегами из стран НАТО в Праге. Министр напомнил, что Блок имеет оборонительные задачи, а помощь Украине он назвал «задачей атаки и нападения».

Руководство НАТО работает над долгосрочными финансовыми обязательствами. Сейчас предложение заключается в том, чтобы в год собирать по 16 тысяч миллиардов форинтов (около €41 млрд — NEWS.ru). В качестве причины называется то, что для достижения мира необходимо принять на себя долгосрочные военные обязательства. Остальные думают, что Россия, увидев, что Европа взяла на себя долгосрочные обязательства, закончит войну, — заявил Сийярто.

Министр добавил, что вся история и последние два года в том числе показывают, что это ожидание ошибочно и необоснованно. Сийярто заверил, что Венгрия примет финансовые обязательства лишь в том случае, если они относятся к основной функции НАТО. Сбор денег для подготовки Украины к основным целям НАТО не относятся, подчеркнул он.

Министр напомнил, что НАТО — оборонительный альянс, на который никто не нападал, поэтому оборонительной задачи перед ним не стоит. Инициативу он назвал «задачей атаки и нападения», которая к основным функциям НАТО не относится.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продвижение России в зоне специальной военной операции на Украине зависит от мощности переданного Киеву западного оружия. По его словам, без НАТО Украина «не могла обстреливать российские города». Западу надо точно видеть, что украинцы, стреляя по российской территории, «приближают русских» к странам Альянса, сказал он.