Орбан объяснил, насколько далеко Россия зайдет в украинском конфликте Орбан: продвижение России на СВО зависит от мощности переданного Киеву оружия

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Продвижение России в зоне специальной военной операции на Украине зависит от мощности переданного Киеву западного оружия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, без НАТО Украина «не могла обстреливать российские города». Западу надо точно видеть, что украинцы, стреляя по российской территории, «приближают русских» к странам Альянса, сказал он.

Как далеко продвигаются русские, зависит от того, каким оружием бьют по территории РФ украинцы. Чем более мощным оружием бьют, тем дальше пойдут русские, — сказал политик.

В том же эфире Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией. К такому выводу он пришел на фоне «все большего втягивания в конфликт на Украине». По его словам, каждую неделю он видит новые признаки этого. «Вступление в войну не происходит за один шаг», отмечает он, а происходит в три этапа.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что дальнобойные средства поражения, применяемые против ВС РФ, напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. По его словам, Москва исходит именно из этого. Поэтому это не «военная помощь» Украине, а прямое участие стран — участниц Альянса в конфликте, подчеркнул он.