Орбан объявил о противостоянии Венгрии и Европы Орбан: Венгрия планирует не дать Европе вступить в войну с Россией

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Власти Венгрии планируют помешать Европе вступить в войну с Россией, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на митинге, передает ТАСС. Такое противостояние он назвал «гигантской задачей», которой еще никогда не было у Будапешта.

Перед нами стоит гигантская задача, которой у нас еще никогда не было. Нам нужно помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели, — заявил Орбан.

Он призвал не дать реализоваться опасным планам Европейского союза и НАТО, ведущих к расширению украинского конфликта. Он назвал необходимым проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, которые выступают за мир.

Ранее десятки тысяч человек, выступающих против вовлечения Венгрии в украинский конфликт, участвуют в «Марше мира» в Будапеште. Организаторы заявляют, что новый конфликт в Европе больше «не является фантасмагорией», потому что руководители НАТО сейчас заняты подготовкой к нему, а европейские лидеры «горят военной лихорадкой».

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал предложение НАТО выделять Украине по €40 млрд в год. По его словам, страна не входит в Альянс и эта помощь противоречит его правилам. Кроме того, сбор денег для подготовки Украины не относится к основным целям НАТО.