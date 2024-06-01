Десятки тысяч человек вышли на «Марш мира» в Будапеште В Будапеште проходит многотысячный «Марш мира» против действий НАТО

Фото: AP/ТАСС

Десятки тысяч человек, выступающих против вовлечения Венгрии в украинский конфликт, участвуют в «Марше мира» в Будапеште. Организаторы заявляют, что новый конфликт в Европе больше «не является фантасмагорией», потому что руководители НАТО сейчас заняты подготовкой к нему, а европейские лидеры «горят военной лихорадкой», сообщает РИА Новости.

Под национальные песни и патриотические лозунги участники шествия несут национальные флаги, таблички с названиями своих городов, а также плакаты в поддержку правящей партии «Фидес», передает издание. Демонстранты пройдут по центру Будапешта вдоль Дуная до острова Маргит. Там перед активистами выступит венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Партия «Фидес» основывает свою предвыборную кампанию на том, что Венгрия должна оставаться в стороне от конфликта на Украине. Страна не должна вовлекаться в него ни физически, ни финансово.

Это уже второй «Марш мира» в Венгрии. Первый состоялся в марте 2022 года. Тогда в нем приняли участие 500 тысяч человек, выступающих против поставок оружия Украине и вовлечения Венгрии в конфликт.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал предложение НАТО выделять Украине по €40 млрд в год. По его словам, страна не входит в Альянс и эта помощь противоречит его правилам. Кроме того, сбор денег для подготовки Украины не относится к основным целям НАТО.