Зеленский впервые прибыл с официальным визитом на Филиппины Зеленский пообещал открыть посольство Украины в столице Филиппин

Фото: Администрация президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский впервые в истории двусторонних отношений прибыл с официальным визитом на Филиппины, где провел встречу с президентом республики Фердинандом Маркосом — младшим, сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале. Он поблагодарил филиппинского лидера за поддержку и «четкую позицию» относительно конфликта с Россией и пообещал открыть украинское посольство в столице страны Маниле.

Благодарен Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за четкую позицию относительно агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН. Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества, — написал он.

Зеленский добавил, что обсудил с Маркосом-младшим экспорт украинской аграрной продукции, а также мирный саммит в Швейцарии. Глава государства отметил, что считает важным присутствие на нем стран Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что Зеленский 1 июня планировал посетить Саудовскую Аравию и заручиться поддержкой принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. Но после того как Эр-Риад отказался принимать участие в мирном саммите, украинский лидер отложил свой визит в королевство на неопределенный срок.