Зеленский прибыл в Катар Зеленский прибыл в Катар ради встречи с эмиром

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Катар. Политик уточнил, что намерен провести переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Прибыл в Катар для переговоров с моим другом его высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, — сказал Зеленский.

Политик добавил, что намерен обсудить с эмиром вопросы двустороннего сотрудничества, касающееся экономики и безопасности. Зеленский также отметил, что Катар принимал активное участие в подготовке «саммита мира».

Украинский лидер ранее сообщил, что впервые в истории двусторонних отношений прибыл с официальным визитом на Филиппины, где провел встречу с президентом республики Фердинандом Маркосом — младшим. Он поблагодарил филиппинского лидера за поддержку и «четкую позицию» относительно конфликта с Россией и пообещал открыть украинское посольство в столице страны Маниле.

В свою очередь Маркос-младший отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. При этом глава островного государства подчеркнул, что Манила поддерживает Киев на различных международных площадках.

Также сообщалось, что Зеленский 1 июня планировал посетить Саудовскую Аравию и заручиться поддержкой принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда. Но после того как Эр-Риад отказался принимать участие в мирном саммите, украинский лидер отложил свой визит в королевство на неопределенный срок.