Президент Филиппин назвал условия мира на Украине Президент Филиппин Маркос: урегулирование на Украине должно устраивать весь мир

Фото: Стрингер/РИА Новости

Фердинанд Маркос

Урегулирование конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир, заявил президент Филиппин Фердинанд Маркос по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, его слова передает GMA News. При этом глава островного государства подчеркнул, что Манила поддерживает Киев на различных международных площадках.

Мы продолжим делать все возможное, чтобы способствовать укреплению мира, прекращению боевых действий и достижению политического решения [конфликта] в вашей стране... Это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира, — сказал Маркос.

Ранее миллиардер и кандидат в президенты США Дональд Трамп, выступая в рамках Либертарианского национального съезда в Вашингтоне, в очередной раз обещал добиться урегулирования конфликта на Украине, если сможет вернуть себе кресло президента. По его словам, Вашингтон потратил слишком много денег, помогая Киеву. Трамп также заявил о готовности остановить «поход» американского лидера Джо Байдена к третьей мировой войне.

В ответ Зеленский заявил, что Трамп будет лузером, если поддержит идею завершения конфликта на Украине за счет достижения компромисса с Москвой. В то же время он признал, что новая администрация США вполне может оказать давление на Киев прекращением поставок вооружения.