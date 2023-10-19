Зеленский входит в стадию позднего Порошенко: бойня за власть уже близко

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский входит в стадию «позднего Порошенко», стремительно теряя популярность среди населения. Киевские элиты уже чувствуют слабость «гаранта конституции», а значит, скоро начнут его предавать. Подковерные игры приведут Украину к разрушительным последствиям.

Популярность Зеленского стремительно сдувается. Telegram некогда самого известного человека в мире, которому жали руки лидеры десятков стран Запада, сейчас даже не дотягивает до 900 тысяч подписчиков. Ежедневно от Зеленского отписываются по несколько сотен человек, а в месяц — более 10 тысяч.

На падение интереса к фигуре президента указывает и вовлеченность его подписчиков. Публикации на украинском языке набирают в среднем 100–400 тысяч просмотров, а на английском, написанные для международной аудитории — по 100–150 тысяч. На YouTube ролики с Зеленским смотрят в среднем 300–500 тысяч человек. Периодически они «выстреливают» на несколько миллионов, но это бывает крайне редко.

Для президента такой страны, как Украина, с населением в 50 млн человек, это совсем небольшие просмотры. Особенно если учитывать, что политик даже был на обложке американского журнала Time.

Популярность Зеленского стремительно падает потому, что он входит в позднюю стадию своего предшественника Петра Порошенко. У «шоколадного короля» карьера на посту президента тоже начиналась со всемирного признания и народной любви. Но закончилась тем, что сейчас на него подписаны в Telegram всего 50 тысяч человек, а публичную деятельность он почти не ведет. Да и если бы вел, судьба Порошенко не интересует ни украинцев, ни тем более жителей стран Запада.

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Петр Порошенко

Акулы политики «почувствовали кровь»

Популярность для политика на Украине — не просто цифры, а гарантия нахождения у власти. Как только у президента падает рейтинг, это значит, что народу он больше неинтересен, переизбирать его никто не будет. Когда акулы политики понимают, что гаранту конституции у власти осталось недолго, то они ищут способы его «проглотить» и переметнуться в другую, более перспективную партию.

Так уже поступали с экс-главой Украины Виктором Януковичем в феврале 2014 года. Когда политики поняли, что президент вскоре потеряет власть, они начали саботировать любую работу правительства. В том числе по устранению беспорядков на Евромайдане. Так, в феврале 2014 года Янукович хотел объявить о начале контртеррористической операции и убрать протестующих с улиц Киева. Но Верховная рада запретила это делать. В результате революция состоялась.

Некогда верные ставленники Януковича отвернулись от него, не задумываясь ни на секунду. Потому что для украинских чиновников предательство своего президента — своеобразный ритуал. Они приносят главу государства в жертву, чтобы заслужить тем самым прощение у новых властей.

В аналогичную ситуацию попал и Петр Порошенко. Зимой 2018 года он устроил провокацию с ВМС Украины в Керченском проливе. Тогда корабли незаконно вошли в территориальные воды России около Крыма. Их задержали пограничники РФ.

Фото: MFA Russia/Twitter.com/Global Look Press

На фоне провокации Порошенко ввел военное положение в попытке перенести выборы, назначенные на март 2019 года (на которых затем проиграл). Политик ожидал, что сможет продлевать спецрежим каждый месяц, чтобы голосование не состоялось. Однако Верховная рада (в том числе из-за давления западных политиков) не дала это сделать, хоть и была на 100% во власти президента.

Тогда Порошенко решил сохранить лицо и якобы по своему желанию отказался от военного положения. Но причина изменения планов «шоколадного короля» крылась в другом. Украинские чиновники почувствовали очередную смену ветра и не захотели подставляться перед новым руководством страны. Поэтому и предали Порошенко.

Впрочем, политикам это не помогло — Верховную раду Зеленский после победы в президентской гонке распустил, а в новый состав украинского парламента почти никто из предыдущих депутатов не попал. На выборах депутатов партия Порошенко набрала всего 8,1%.

Каждое предательство президента — потеря для Украины

Каждый раз, когда украинского президента предавало окружение, Киев терял территории. Когда на Евромайдане «снесли» Януковича, Незалежная осталась без Крыма, а также без части Донбасса. Потом проиграл Порошенко, а к власти пришел Зеленский, который спровоцировал начало полномасштабного конфликта с Россией и потерю еще двух регионов. Теперь в очереди на получение «ножа в спину» от окружения — действующий украинский президент.

Выборы в соседней стране пройдут в марте 2024 года. На них Зеленский идет с ужасным результатом: контрнаступление прошло неудачно, экономика разрушена, да и про страну на фоне конфликта на Ближнем Востоке все забыли. Это очень слабая позиция, которую уже начали замечать многие из окружения политика.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Вполне возможно, что скоро все решения Зеленского в Верховной раде и других органах власти начнут саботировать так же, как и на закате президентской карьеры Порошенко. Первый звоночек, указывающий на то, что власть постепенно ускользает из рук «слуги народа» — то, что сегодня Рада не поддержала закон о передаче военного НДФЛ из местных бюджетов в пользу государственного. Для украинского президента было важно протащить это решение, поскольку оно позволило бы отобрать деньги у областей и забрать их в Киев.

Похоже, в Раде начинается подковерная грызня. Если решения Зеленского продолжат саботировать, то украинский фронт обрушится, поскольку некому будет командовать ВСУ. В результате Украина может потерять даже больше территорий, чем сейчас.

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