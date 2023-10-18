РИА Новости: Зеленский готов бороться за «киевский престол» Зеленский готов баллотироваться в случае выборов на Украине

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский согласился под давлением Запада на проведение президентских выборов на Украине в 2024 году и намерен побороться за переизбрание, пишет РИА Новости. При этом агентство напоминает, что решение Зеленского идти на очередные выборы противоречит его обещаниям 2019 года.

[Зеленский] оправдывается боевыми действиями. Дескать, сперва надо победить в войне, а потом менять власть. И конкуренции он не потерпит, — сказано в материале.

Стоит напомнить, что срок президентства Зеленского истекает 20 мая 2024 года. При этом данные опросов показывают, что почти 64% украинцев против очередных выборов, отмечает агентство, а 36% украинцев уверены, что на это нет денег. Среди ключевых соперников Зеленского на выборах агентство называет мэра Киева Виталия Кличко, главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и бывшего президента страны Петра Порошенко.

Старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин в беседе с агентством рассказал, что изначально Зеленский не был настроен на проведение выборов, но «из-за рубежа последовал приказ». По его мнению, судьба украинского лидера тесно связана с конфликтом против России, поэтому в нем пока заинтересованы на Западе. Кроме того, у самого Зеленского также есть причины держаться за власть, считает эксперт.

Кроме воплощения противостоящего России киевского режима, у него других функций нет. Он (Зеленский. — NEWS.ru) стал актером одной роли. Поскольку врагов в украинском обществе и элите у него достаточно, любая другая роль сделает его беззащитным. Он держится за президентское кресло и за продолжение конфликта, подчиняясь инстинкту самосохранения, — считает Зудин.

14 октября экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович указал на ошибки властей страны и призвал провести выборы. Он написал, что республика нуждается в смене власти, поскольку «руководство глушит бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, поощряет коррупцию».

В начале октября The New York Times, ссылаясь на мнение аналитиков, писала, что проведение президентских выборов на Украине во время конфликта может подорвать легитимность действующего главы страны. По данным газеты, Зеленский может добиваться проведения голосования, чтобы переизбраться в условиях неконкурентной борьбы.