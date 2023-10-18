Политолог рассказал, уступит ли Зеленский президентское кресло жене Политолог Безпалько: Елена Зеленская для поста президента слишком непопулярна

Фото: Офис Президента Украины

Елена Зеленская

Слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский может уступить кресло главы государства своей супруге Елене, скорее всего, беспочвенны, заявил NEWS.ru глава национально-культурной автономии «Украинцы России» политолог Богдан Безпалько. Он напомнил, что женщина непопулярна в народе и «внешние управляющие» не станут рисковать.

Такая вероятность есть, но она крайне мала. Елена Зеленская непопулярна в народе. Ни ее фотосессии, ни ее покупки — мифические или настоящие — не добавляют ей популярности. У нее есть имидж первой леди, да. Но в народе к ней относятся негативно. А внешние управляющие вряд ли предложат на должность главы государства человека, который непопулярен у населения, — заявил Безпалько.

Он добавил, что исключать такой вариант нельзя. Непопулярного политика могут сделать популярным, как Зеленского.

Ведь никто не мог представить, что актер, танцевавший на каблуках, пародист, делавший неприличные вещи, станет популярным президентом. Он им стал, — резюмировал политолог.

Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович указал на ошибки властей страны и призвал провести выборы. Он написал, что государство нуждается в смене власти, поскольку «руководство глушит бизнес, гражданские свободы и политических конкурентов, ссорится с соседями и основными партнерами, поощряет коррупцию».