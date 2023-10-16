США не станут убивать Зеленского: для него есть кое-что страшнее смерти

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно нанять охрану и не доверять Вашингтону. Но он не прав. Соединенные Штаты не станут убивать украинского президента, ведь для него уготована участь страшнее смерти.

Периодически появляются новости о том, что США якобы могут организовать бунт против Зеленского или вовсе устранить его. Но это вряд ли произойдет, поскольку, во-первых, с Соединенными Штатами будут бояться сотрудничать марионетки-политики других стран. Во-вторых, у Вашингтона есть более изящные способы отомстить своим ставленникам за непослушание или просто выбросить их на задворки истории после того, как те выполнят поставленные задачи.

Предателям родины — политическая смерть

В качестве примера расправы США над своими «друзьями» возьмем Украину времен Евромайдана. Среди ключевых лиц, устроивших госпереворот, были: Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Юлия Тимошенко, Юрий Луценко, Олег Ляшко (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), Дмитрий Ярош (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) и Андрей Парубий.

По итогам Евромайдана каждый из основных участников дорвался до власти. Исполняющим обязанности президента Украины по итогу революции стал Александр Турчинов. С июня 2014 главой государства избрали Петра Порошенко. Остальные функционеры Евромайдана получили должности в Верховной раде или кабинете министров.

Но кураж быстро спал, ведь горе-революционеры столкнулись с суровой реальностью. Через некоторое время после Евромайдана США начали постепенно «сливать» бывших партнеров на задворки истории.

Яценюка «ушли» раньше всех. Он был премьер-министром Украины всего два года — с 2014-го по 2016-й. После ухода в отставку публичную деятельность Яценюк практически не вел. Сейчас он жив и прогуливает полученный за уничтожение своей страны гонорар. Во власть Яценюк не вернулся, поскольку для США он уже «политический труп».

Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Арсений Яценюк

Другим функционерам Евромайдана повезло чуть больше. История Турчинова в качестве исполняющего обязанности президента Украины завершилась 7 июня 2014-го. Затем к власти пришел Петр Порошенко, который назначил политика на должность секретаря Совета нацбезопасности Украины. Он был на должности до 19 мая 2019 года — до того момента, пока Порошенко был президентом.

Тимошенко за предательство свой страны американцами была награждена чуть хуже. Ее всего лишь вытащили из тюрьмы и дали избраться в украинский парламент. Но сейчас она там практически не проявляет активность. Отчасти Тимошенко тоже стала «политическим трупом», который держат в Раде только из уважения к возрасту.

Луценко был генеральным прокурором Украины при Порошенко с мая 2016-го по август 2019-го. Парубий председательствовал в Верховной раде до 29 августа 2019 года. Дмитрий Ярош был депутатом до 29 августа 2019 года. Во времена Евромайдана он высказывался почти каждый день, но сейчас его не видно и не слышно.

Прослеживается закономерность «политических убийств», совершенных Соединенными Штатами по отношению к своим марионеткам. Дата «политической смерти» почти каждого ключевого фигуранта Евромайдана одна — лето 2019 года. То есть в год, когда Порошенко проиграл Зеленскому на выборах.

Хоть «шоколадный король» и находится сейчас в украинском парламенте, его рейтинг чрезвычайно низкий и о нем уже все позабыли. Поэтому одного из ключевых фигурантов Евромайдана Порошенко тоже можно считать «политическим трупом».

Так что очевидно: когда кто-то заключает сделку с США, то он будет жить лишь 5-6 лет. А потом все — на «политическое кладбище».

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press Петр Порошенко

Какая участь уготована Зеленскому

Справедливости ради стоит заметить, что каждый из списанных Западом украинских политиков жив. Физическому устранению Соединенные Штаты предпочитают политическое. Но для Зеленского у Вашингтона уготовано два более печальных сценария, чем просто ликвидация. То, насколько плохо с Зеленским поступят, зависит от его поведения.

Если он будет слушаться США во всем, то ему дадут возможность спокойно уехать на Запад. Если будет пытаться играть в «независимого», «сильного президента» и саботировать приказы Соединенных Штатов, то Вашингтон пойдет на крайние меры. Начнет массово публиковать доказательства коррупции Зеленского и его команды, рассказывать о незаконной мобилизации украинцев на улицах и всячески развенчивать образ героя. И уже через месяц Зеленский из героя превратится в злодея, которого будут ненавидеть не только на Украине, но и за границей.

Потеря славы, популярности и любви морально уничтожит такого нарцисса, как нынешний президент Украины. За этим последует релокация Зеленского в Великобританию, после чего о нем вскоре все забудут. Актер, который так мечтал нравиться не только всей Украине, но и миру, останется наедине с собой. Всеми ненавидимый и никому не нужный. Такой исход для Зеленского страшнее пули, выпущенной из американского пистолета.

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