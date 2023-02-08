Зеленский подарил британским лордам шлем и попросил боевые самолеты

Фото: president.gov.ua

Риши Сунак, Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте передал подарок от украинских летчиков — шлем, а также попросил у Лондона боевые самолеты. Он выразил надежду на формирование «самолетной» коалиции, сообщает РИА Новости.

Обращаюсь к вам и всему миру с простыми, но очень важными словами: боевые самолеты для Украины, — сказал Зеленский.

8 февраля президент Украины прибыл Великобританию в рамках своего первого визита в страну с начала специальной военной операции. Он собирался выступить перед британским парламентом, а после отправиться на аудиенцию к королю Карлу III. Кроме того, у Зеленского была запланирована встреча с премьер-министром королевства Риши Сунаком.

Ранее политолог и общественный деятель Алексей Ярошенко заявил, что глава Украины потерял свою популярность среди населения еще в 2019 году, когда отказался от мирного регулирования конфликта в Донбассе. Он объяснил, что после начала специальной военной операции на Украине рейтинг Зеленского вырос из-за того, что Россия позиционировалась как агрессор, но позже украинцы начали понимать, что их лидер ведет народ к гибели.