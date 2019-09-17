https://static.news.ru/photo/e546d71c-a522-11e9-b924-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ждёт от правоохранительных органов страны скорейшего установления причастных к поджогу дома бывшего руководителя Национального банка Валерии Гонтаревой.

Украинский лидер назвал случившееся грубым преступлением и подчеркнул, что в Незалежной люди должны чувствовать себя защищёнными независимо от политических взглядов или занимаемых должностей.

Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (относительно последнего решения может принимать только суд), — сказано в сообщении офиса главы Украины, размещённом в Facebook .

По словам самой Гонтаревой, в ночь на 17 сентября неизвестные бросили через забор бутылку с зажигательной смесью. В результате дом вспыхнул и полностью сгорел. Ранее экс-глава Нацбанка Украины заявляла об угрозах со стороны украинского олигарха Игоря Коломойского, писал News.ru.