Застрявшие в Турции моряки из РФ просят помочь им вернуться домой

https://static.news.ru/photo/52c5a736-f410-11ea-b910-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Regan/marinetraffic.com

Трое россиян — членов экипажа танкера-химовоза «Глард-2» уже девять месяцев не могут уехать из Стамбула. 10 января их судно столкнулось с турецким рыболовецким кораблём.

Об этом капитан танкера Александр Кудряшёв рассказал «Интерфаксу». Он утверждает, что по всем международным правилам «Глард-2» не виноват в аварии, что неоднократно подтверждалось экспертизами. Однако по непонятным для моряков причинам суд каждую неделю откладывают.

Капитан отметил, что судебные инстанции временно останавливали работу из-за коронавируса, однако летом их деятельность возобновилась. Кудряшёв рассказал, что он и его товарищи связывались с МИД РФ и российским посольством в Анкаре и просили дипломатов о помощи, но пока эти обращения результатов не приносят.

Они знают про нашу ситуацию, но ничего сделать или разъяснить не могут. Всё, что мы хотим, это вернуться на родину, — сказал капитан.

«Глард-2» в январе перевозил подсолнечное масло из Ростова-на-Дону в Измир. После аварии 10 января три из шести членов экипажа турецкого судна пропали без вести, а сам корабль затонул. Российский танкер не пострадал, равно как и моряки на его борту. ООО «Самаратрансшиппинг» (компания — владелец «Глард-2») отмечало, что турецкое судно шло без опознавательных знаков и ходовых огней, следствие также большую часть вины возлагало на рыболовецкий корабль. Состав экипажа танкера обновили, 24 января судно отправилось дальше по маршруту. При этом нёсшие в момент аварии вахту капитан, боцман и старший помощник остались в Стамбуле до окончания разбирательств.

Ранее NEWS.ru писал о связанном с российскими моряками происшествии в Гвинейском заливе. Двое членов экипажа судна Water Phoenix были похищены пиратами недалеко от берегов Нигерии.