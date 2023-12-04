Запросы Киева поразили главу Пентагона Главком ВСУ попросил у главы Пентагона 17 млн снарядов и $350–400 млрд

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин во время своего недавнего визита на Украину был удивлен запросами ВСУ, пишет «Украинская правда» со ссылкой на одного из высокопоставленных чиновников. Главком ВСУ Валерий Залужный на встрече с Остином заявил, что украинской армии нужно 17 млн снарядов, а также $350–400 млрд на «деоккупацию» страны.

Остину озвучили потребность в 17 млн снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов, — цитирует издание чиновника.

Объемы военной и финансовой помощи Залужный озвучил Остину, когда делился с ним «некоторыми идеями планирования», пояснил собеседник издания. Он также рассказал, что главком ВСУ пожаловался американскому министру на вмешательство президента Украины Владимира Зеленского в управление войсками.

Чиновник отметил, что глава государства об этих разговорах узнал. По его словам, это не способствует росту доверия к Залужному со стороны офиса президента. В то же время он допустил, что отставка главкома ВСУ пойдет на пользу его политической карьере.

Ранее Залужный заявил, что украинский конфликт «зашел в тупик» из-за высокого уровня технологического развития обеих сторон. По его мнению, «глубокого и красивого прорыва» не будет, если в арсеналах не появится что-то качественно новое.

Комментируя это заявление, мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что украинские власти могут «эйфорически лгать» своему народу и союзникам, однако вечно это продолжаться не может. Экс-боксер отметил, что он на стороне главнокомандующего ВСУ.