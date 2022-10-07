Представители ООН прибудут в Москву для обсуждения продуктовой сделки Замгенсека ООН Гриффитс и глава ЮНКТАД Гринспан обсудят в Москве продуктовую сделку

Фото: Eskinder Debebe/UN Photo/Global Look Press

Мартин Гриффитс

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан посетят Москву, чтобы обсудить продление продуктовой сделки, передает РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что команда генсека ведет интенсивные контакты по вопросам, касающимся «продуктовой сделки».

Ребека Гринспан и Мартин Гриффитс, как ожидается, отправятся в Москву примерно через неделю, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими представителями для обсуждения этих вопросов, — заявил Дюжаррик.

Так называемую продуктовую сделку 22 июля подписали Россия, Турция, ООН и Украина. Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предположил, что до конца текущего года по зерновому коридору может быть перевезено до 50 млн тонн зерна с Украины и из России. При этом соглашения о перевозке зерна могут быть автоматически продлены по истечении изначальных четырех месяцев.