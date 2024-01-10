Захват заложников в Эквадоре: чем известны главари банд Фито и Капитан Пико В Эквадоре объявили режим внутреннего вооруженного конфликта

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Бандиты в прямом эфире взяли в заложники журналистов эквадорского телеканала TC Televisión. Президент страны Даниэль Нобоа объявил режим внутреннего вооруженного конфликта. Также появилась информация о побеге из тюрем лидеров местных преступных группировок Хосе Адольфо Вильямара по прозвищу Фито и Фабрисио Колона Пико по прозвищу Капитан Пико. Что о них известно, а также какая сейчас обстановка в стране — в материале NEWS.ru.

Кто такие Фито и Капитан Пико

По информации РИА Новости, два самых опасных бандита Эквадора с разницей в несколько дней бежали из тюрем в результате беспорядков и вооруженных нападений.

«Хосе Адольфо Вильямар по прозвищу Фито, главарь самой многочисленной банды Эквадора „Лос-Чонерос“, сбежал из колонии в Гуаякиле, а Фабрисио Колон Пико, возглавляющий вторую крупнейшую банду „Лос-Лобос“, скрылся из тюрьмы в Чимборасо», — говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, Фито был обвинен в угрозе убийства Фернандо Вильявисенсио, кандидата в президенты Эквадора. Последний выдвинул свою кандидатуру в 2023 году и был убит после предвыборного митинга. Сам он незадолго до гибели предупреждал, что получил угрозы от Фито. При этом ранее Хосе Адольфо Вильямар был приговорен к 34 годам лишения свободы за убийство и незаконный оборот наркотиков.

Служба исполнения наказаний SNAI сообщила в соцсети Twitter (Х), что в тюрьме Чимборасо № 1 утром 9 января произошли столкновения между заключенными, нацполицией и персоналом. После этого Капитан Пико бежал вместе с другими заключенными.

До этого в ночь на понедельник в тюрьмах Эквадора начались беспорядки в связи с действиями властей, решивших реорганизовать пенитенциарную систему. Во время обысков в одной из тюрем бежал Фито. Он пропал перед переводом в тюрьму особо строгого режима.

По данным SNAI, после бегства Пико по горячим следам задержали 12 человек, которые бежали с ним, но сам главарь скрылся. В настоящее время силовики ищут бандитов.

Какая сейчас ситуация в Эквадоре

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что объявление внутреннего вооруженного конфликта связано с обострением ситуации в сфере безопасности. Перед этим он установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали серия бунтов в тюрьмах и побег лидера крупнейшей банды. Режим ЧС был призван задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.

Накануне аргентинская газета La Nacion сообщила, что телеканал Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников после того, как бандиты в прямом эфире взяли в заложники ведущих TC Televisión. Инцидент произошел 9 января в городе Гуаякиль. Полиция Эквадора объявила, что к офису телеканала выехали сотрудники спецподразделения. Кадры действий бандитов в телестудии опубликовало агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

Позже стало известно, что полиция Эквадора освободила большую часть заложников, захваченных в студии телеканала TC Televisión.

«Судя по информации, которой мы располагаем на данный момент, подавляющее большинство работников уже освобождены. Мы ожидаем отчетов. Наша первая цель — защитить жизни персонала, который все еще находится на объектах [телеканала в заложниках]», — заявил официальный представитель администрации президента страны Роберто Исуриета Канова.

Полиция Эквадора сообщила о задержании нескольких участников нападения на телеканал. Были получены улики, связанные с преступлением.

На опубликованном в Сети видео освобожденные из рук бандитов журналисты молятся и плачут.

При этом на улицах Эквадора ситуация обострилась: бандиты совершают нападения на полицию, предпринимают попытки захвата тюрем и университетов. Члены банд требуют, чтобы президент убрал армию и полицейских с улиц. Они устраивают акции устрашения, публикуя видеозаписи с казнями сотрудников тюрем и правоохранителей.

Президент Эквадора собрал заседание Совбеза государства, чтобы выработать план действий против банд. Он написал в Twitter (Х), что не позволит «террористическим группировкам нарушить мир в стране».

По информации службы исполнения наказаний, как минимум 139 человек оказались в заложниках у бандитов в эквадорских тюрьмах.

«В настоящий момент продолжаются операции и протоколы безопасности в центрах лишения свободы „Асуай № 1“, „Каньяр № 2“, „Напо № 1“, „Тунгурауа № 1“ и „Котопахи № 1“, где удерживаются 125 сотрудников служб безопасности тюрем и 14 членов административного персонала», — сообщило ведомство в соцсети.

В последние годы в Эквадоре произошел всплеск организованной преступности. В июле 2023 года властям пришлось ввести чрезвычайное положение в тюрьмах государства на два месяца из-за бунтов, которые вспыхнули одномоментно. 10 августа в Эквадоре объявили режим чрезвычайного положения после убийства кандидата в президенты Вильявисенсио.

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