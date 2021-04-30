Захарова раскритиковала работу американских консульств в России

https://static.news.ru/photo/1fbb9804-aa78-11eb-ad78-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США подрывали консульскую работу в России ещё до недавнего сокращения обслуживания россиян. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik.

Несколько лет подряд консульские учреждения США работали в России «просто безобразно», считает дипломат. В результате работа оказалась полностью подорвана, резюмировала она.

Только сделали это сами, но при этом прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России, что неправда, — отметила Захарова.

Представитель МИД объяснила, что страна вправе сама определять, на каком направлении работают дипломатические сотрудники: экономическом, культурном или занимаются непосредственно консульскими вопросами.

Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении, — пояснила Захарова.

Она также назвала систему выдачи виз США архаичной, напомнив об очных собеседованиях, долгих сроках ожидания, в то время как Россия выдаёт американцами визы всего за 7-10 дней.

Ранее представители российского МИД сообщалив своём Telegram-канале о том, что Соединённым Штатам Америки ничто не мешает возобновить нормальную консульскую работу, доукомплектовав штат своего посольства в Москве до 175 человек в соответствии с квотой. Сотрудники могут быть наняты из числа людей, которые обладают американским паспортом.