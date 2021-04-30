МИД РФ: США ничто не мешает возобновить консульскую работу

https://static.news.ru/photo/75629d3e-a9bf-11eb-804c-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Соединённым Штатам Америки ничто не мешает возобновить нормальную консульскую работу, доукомплектовав штат своего посольства в Москве до 175 человек, что соответствует квоте. Сотрудники могут быть наняты из числа людей, которые обладают американским паспортом. Об этом сообщили представители российского МИД в своём Telegram-канале.

Американцам ничего не мешает возобновить нормальную консульскую работу. Как подчеркнули в ведомстве, Россия приняла ответные меры, цель которых состоит в обеспечении паритета в условиях функционирования дипломатических миссий двух государств. В контексте этого шага США ничто не мешает доукомплектовать штат посольства.

Без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нём останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами. Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший дефицит и возобновить нормальную консульскую работу, — заявили в МИД.

Ранее сообщалось, что посольство США в Москве на 75% сокращает штат сотрудников и с 12 мая сводит к минимуму оказание консульских услуг. В частности, будет прекращена выдача неиммиграционных виз для недипломатов, не будет осуществляться деятельность по выдаче и замене документов, в том числе паспортов США. Кроме того, американским гражданам, у которых истекает срок визы, рекомендовано покинуть Россию до 15 июня.

Прекращение посольством США в Москве выдачи виз россиянам прокомментировал первый замглавы думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, речь идёт о новом витке обострения российско-американских отношений.