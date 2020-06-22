Захарова призвала Запад подтвердить приверженность ядерной сделке с Ираном

https://static.news.ru/photo/f21574a6-b4b4-11ea-8113-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России призвал Великобританию, Германию и Францию продолжить борьбу за сохранение ядерной сделки с Ираном.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона всегда отдавала должное содержательным усилиям и конкретному вкладу «евродвойки» и Великобритании в сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской программы (СВПД).

В то же время, отметила она, уверения британских, германских и французских коллег в приверженности СВПД «не вяжутся с их действиями по нагнетанию напряжённости вокруг иранской ядерной программы в МАГАТЭ» и со спекуляциями на тему запуска «механизма разрешения споров».

Захарова также напомнила, что 14 июля пятилетие с момента заключения СВПД и это может стать хорошим поводом подтвердить приверженность ядерной сделке с Ираном.

Призываем европейских участников всеобъемлющих договорённостей использовать эту возможность, чтобы вернуться к объединительной повестке дня и продолжить борьбу за общее дело, — отметила Захарова.

Осенью 2019 года страны Европы согласились осуществить шаги, от которых зависит возвращение Ирана к исполнению обязательств по СВПД. В правительстве Исламской Республики сообщили, что партнёры из ЕС намерены внести $15 млрд в фонд INSTEX.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин, комментируя иранскую ядерную сделку, отметил, что она имеет особое значение для глобальной стабильности. Он подчеркнул, что Кремль продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.