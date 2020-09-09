Задержанных в Белоруссии россиян в страну заманили зарубежные спецслужбы

https://static.news.ru/photo/21be99aa-f2ac-11ea-9fb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Беларусь 1/youtube.comx

Группу из 33 россиян, задержанных в Белоруссии, заманили обманом в страну спецслужбы нескольких стран. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Изучив материалы <...> могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путём спецслужбы других государств, — цитирует руководителя ведомства «Коммерсантъ».

По его словам, Генпрокуратура незамедлительно отреагировала на ситуацию. Краснов был готов лично вылететь в Минск на переговоры, но этого не потребовалось.

В порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, генеральному прокурору Белоруссии Александру Канюку был направлен запрос за подписью российского коллеги, который был удовлетворён.

Ранее NEWS.ru писал, что СБУ и ГУР Украины организовали спецоперацию, частью которой был приезд 33 россиян на территорию Белоруссии. Однако эта операция провалилась из-за «слива» информации. Спецслужбы планировали заполучить граждан РФ, которые принимали участие в боевых действиях на территории ДНР. Их планировалось захватить и использовать в работе по обмену пленными с Москвой.

Группа россиян должна была вылететь из Минска в Стамбул. Предполагалось, что они отправятся в Турцию, чтобы потом улететь в Венесуэлу и охранять там нефтяные объекты. Согласно плану спецслужб, самолёт должен был совершить экстренную посадку на Украине. Там россиян и задержали бы. Заключительный этап операции президент Владимир Зеленский узнал 24 июня. Однако глава офиса национального лидера Андрей Ермак вмешался в планы правительства. Он призвал перенести операцию, чтобы начало очередного перемирия на Донбассе не сорвалось. Зеленский согласился. Задержание было решено перенести на 30 июля. После этого граждан РФ расселили в санаторий под Минском. Однако к этому моменту детали операции украинских спецслужб стали известны ФСБ. В итоге задержанные россияне вернулись домой 14 августа, писал NEWS.ru.