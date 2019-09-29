https://static.news.ru/photo/64b453d0-d034-11e9-9dea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Экс-сотруднику российского СК Александру Сатлаеву, задержанному в непризнанной Республике Северного Кипра, грозит пожизненное заключение. Бывшего силовика подозревают в ограблении.

Как пишет издание Kibris , Сатлаев похитил кошелёк у женщины, которую он до этого душил. Его идентифицировали по записям с камеры наблюдения и арестовали. При себе у россиянина нашли 300 турецких лир и €35.

Как заявили в полиции республики, за грабёж с использованием насилия россиянину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как писал News.ru, задержанный на Северном Кипре экс-сотрудник СК Александр Сатлаев на родине получил шесть лет за серию преступлений сексуального характера, вышел досрочно и вновь оказался в розыске по подозрению в изнасиловании, произошедшем в Барнауле.