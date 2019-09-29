Экс-сотруднику российского СК Александру Сатлаеву, задержанному в непризнанной Республике Северного Кипра, грозит пожизненное заключение. Бывшего силовика подозревают в ограблении.
Как пишет издание
Как заявили в полиции республики, за грабёж с использованием насилия россиянину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Как писал News.ru, задержанный на Северном Кипре экс-сотрудник СК Александр Сатлаев на родине получил шесть лет за серию преступлений сексуального характера, вышел досрочно и вновь оказался в розыске по подозрению в изнасиловании, произошедшем в Барнауле.