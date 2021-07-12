Забыть войну: Шушу ждёт тотальная перезагрузка инфраструктуры

Азербайджан ускоренными темпами восстанавливает город Шуша, который перешёл под его под контроль по итогам 44-дневной войны в Карабахе осенью прошлого года. Президент Ильхам Алиев сообщил, что генеральный план развития населённого пункта уже готов: в скором времени туда начнут возвращаться мирные жители. Положительные тенденции фиксирует в этом смысле и армянская пресса. Впрочем, в экспертной среде отмечают, что в процессе восстановления Шуши остаются свои препятствия.

На высокие темпы строительства в Шуше на днях обратила внимание армянская газета «Грапарк». По её оценкам, всего за несколько месяцев азербайджанская сторона возвела на территории города высоковольтную подстанцию. Яркое освещение Шуши, подмечают авторы, видно даже из Ханкенди.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако в ближайшее время будет сделано гораздо больше. Выступая на открытии в Шуше Дней поэзии выдающегося поэта и государственного деятеля XVIII века Моллы Панаха Вагифа, президент Азербайджана проинформировал, что генплан развития города готов. Мирное население сможет вернуться туда уже в скором времени, добавил Алиев.

По официальным данным, в Шуше будет возведён новый жилой массив площадью свыше 46 тыс. кв м. Он включит в себя 6 кварталов, рассчитанных на более 2 тыс. человек. Вместе с современными постройками есть планы восстановить все повреждённые или уничтоженные исторические издания.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На этом фоне в Баку отмечают, что при формировании генерального плана развития города специалисты отталкивались от принципа сохранения исторического облика.

Привлечь инвесторов

На вернувшихся к Азербайджану территориях в Карабахе, кроме того, интенсивно продвигается создание дорожной инфраструктуры: строится линия Барда — Агдам, параллельно создаётся магистраль Физули — Шуша, а также автодороги Горадиз — Агбенд, Зангилан — Губадлы — Лачин, Физули — Гадрут и Физули — Джебраил.

До конца этого года мы наладим все энергохозяйство на освобождённых территориях — и в Карабахе, и в восточном Зангезуре: новые линии, передающие линии, трансформаторы, подстанции, электростанции, — анонсировал ранее Алиев.

По его словам, это ключевой вопрос, без которого не может быть и речи о прогрессе в развитии.

На более поздних этапах должны быть реализованы проекты в сфере зелёной энергетики. В частности, была достигнута договорённость с компанией BP по поводу солнечной электростанции, однако азербайджанская сторона рассчитывает, что и другие иностранные компании будут вкладывать средства в развитие альтернативной энергетики в этом районе.

«Статусные» споры

В июне городу Шуша был присвоен статус государственного заповедника. Указом президента Азербайджана было создано публичное юридическое лицо «Управление государственного заповедника «Город Шуша» с уставным фондом в размере 1 млн манатов (около $588 тыс.). Документ предполагает, что половина доходов от аренды государственного имущества на шушинской территории будет направляться в государственный бюджет. Другая же половина останется в распоряжении руководства заповедника.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но несмотря на ноябрьские трёхсторонние договорённости между лидерами РФ, Азербайджана и Армении, Ереван до сих пор считает вопрос с Шушей неурегулированным и нередко выступает с критикой зарубежных визитов в город.

Так было, к примеру, в середине июля, когда МИД республики назвал абсолютно неприемлемым приезд туда аккредитованных в Азербайджане дипломатических представителей других стран. Дипломатическое ведомство квалифицировало это как поездку «на оккупированные территории Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru)», отметив, что таким образом Баку хочет «узаконить агрессию» и «усилить собственные претензии по силовому разрешению конфликта».

Сохраняющиеся проблемы

Побывавший недавно в Шуше заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) Тогрул Исмаил заявил NEWS.ru, что в городе идёт мощное строительство и новой дороги, и коммуникаций, и солнечных энергоносителей.

Создаются все условия для того, чтобы появилась нормальная инфраструктура для комфортного проживания на освобождённых территориях и в самой Шуше. Я видел, как вокруг всё было разрушено армянской стороной. То же место, где проживали армяне, не было полностью заселено. Говорить о том, что имелись хорошие современные поселения, не приходится. Строительство было не очень богатое. Практически все исторические дома азербайджанцев были разрушены. Тогрул Исмаил заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция)

Сейчас всё меняется: идёт стремительное строительство жилых комплексов, восстановление памятников, отмечает аналитик. Кроме того, для граждан Азербайджана, которые до оккупации проживали в Шуше, организовываются специальные туры.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На данный момент, думаю, это имеет особое значение с точки развития региона в целом: новая дорога, аэропорт, новые рабочие места. Но есть и серьёзные проблемы. Много мест заминировано. Их тяжело очистить. Армянская сторона так и не дает точной информации о них. По данным президента Азербайджана, те карты, которые она представляла, только на 20% правдоподобны, — обратил внимание собеседник NEWS.ru.

В связи с этим процесс восстановления потребует много энергии и много труда, заключил Исмаил.