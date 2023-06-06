Профессор из Сеула допустил побег семьи сотрудника генконсульства КНДР Профессор Ланьков допустил побег семьи сотрудника генконсульства КНДР во Владивостоке

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Причиной пропажи жены и сына сотрудника генконсульства КНДР во Владивостоке мог стать побег, заявил в беседе с NEWS.ru профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков. По его словам, исчезновения северокорейских дипломатов периодически происходят и в большинстве случаев это означает побег на Юг.

Сейчас сложно утверждать о какой-то конкретной причине: это мог быть побег, шпионские игры с Южной Кореей, может быть просто несчастный случай. Также не стоит забывать, что через консульство крутится достаточное количество специфического нала, — заявил Ланьков.

Востоковед напомнил, что в октябре 1996 года во Владивостоке был убит сотрудник генконсульства Южной Кореи Чой Дук Кын. По его словам, погибший дипломат на самом деле был южнокорейским разведчиком. Ланьков не исключил, что его убийство могло быть организовано Пхеньяном, но «это было в 90-е».

Вообще на нашей территории, кроме этого инцидента, всегда все проходило тихо и в печать, как правило, не попадало, — отметил профессор.

Ранее во Владивостоке пропали жена и сын сотрудника генконсульства КНДР Цой Ен Нама. По предварительным данным, утром 4 июня родственники дипломата сели в такси на территории диппредставительства и с тех пор не выходили на связь, их телефоны не доступны. Полицейские нашли водителя такси, который рассказал им, как высадил пассажиров недалеко от кинотеатра «Нептун», что подтвердилось по записям с камер наблюдения. Женщину и ее сына ищут правоохранители.