Юрист объяснил, почему договор с Россией не помешает финнам вступить в НАТО Юрист Романенко заявил, что Финляндия может отказаться от договора с Россией ради НАТО

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Финляндия может отказаться от договора с Россией об основах отношений, действующего с июля 1992 года, если соответствующую меру одобрит парламент республики, заявил NEWS.ru юрист-международник и правозащитник Дмитрий Романенко. Он подчеркнул, что наличие документа не мешает вступлению северного соседа РФ в НАТО — страна может из него выйти. Таким образом эксперт прокомментировал поддержку заявки Финляндии на присоединение к Альянсу со стороны президента и премьер-министра государства Саули Нийнисте и Санны Марин соответственно.

Не удивлюсь, если финны сейчас под [внешним] давлением откажутся от этого договора [с Россией]. Они из него выйдут, если захотят. Очевидно, что их пытаются втолкнуть в НАТО, как ту же Швецию. И наличие какого-то договора им не помешает. Откажутся от него и осуществят все процедуры по вступлению в НАТО. Надо, чтобы парламент денонсировал этот договор и всё. Заметьте, что вопрос проведения референдума по поводу Финляндии и НАТО не обсуждается. Не доверили народу этот вопрос. Людей никто не спрашивал, — добавил Романенко.

Финляндия и Швеция заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели.

Между тем бывший руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо предположил, что в случае вхождения Финляндии в НАТО войска Альянса могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Он напомнил, что Кремль предупредил о последствиях подобных шагов — в частности, о том, что Балтийское море с большой долей вероятности потеряет статус безъядерного.