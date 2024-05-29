«Явные отморозки»: украинец рассказал о жестких методах ТЦК в Киеве Киевлянин назвал «отморозками» сотрудников ТЦК, отлавливающих людей на улицах

Фото: МО Украины

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) в Киеве стали действовать жестче после вступления в силу закона о мобилизации, рассказал NEWS.ru доктор наук и преподаватель одного из местных вузов на условиях анонимности. По словам источника, если раньше представители ТЦК отлавливали прохожих на улицах только в провинции, то сейчас то же самое происходит в столице.

Они мне кажутся явными отморозками, которые получают удовольствие от того, что им дана абсолютная власть над людьми. В общем, превращаемся в диктатуру по модели Пиночета, — сетует он.

Киевлянин обратил внимание, что улицы города заметно опустели. По его словам, теперь там редко можно встретить мужчин призывного возраста.

Народ в Киеве схлынул, на улицах пустовато. Заметна только молодежь до 25 лет, то есть допризывного возраста, да пожилые люди. Лютуют, хватают всех кого попало. Права человека у нас теперь весьма условные, только на словах у Зеленского. Меня лично шокируют новости о том, что в ТЦК все время кто-то умирает. Хватают мужиков в нормальном состоянии, а после прессинга не все выходят своими ногами, — пояснил он.

Ранее телеканал ТСН сообщил о жителе украинского города Днепр, который сбежал через окно автомобиля, после того как его задержали сотрудники ТЦК. Он также смог забрать из багажника авто свой велосипед перед тем, как покинуть место происшествия. По информации журналистов, беглецу оказывали помощь прохожие.