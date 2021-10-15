Японию предупредили о «яростной» реакции Путина на заявления по Курилам

Категоричные заявления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курильским островам могут разозлить российского президента Владимира Путина. Для Страны восходящего солнца это может обернуться негативными последствиями, говорится в статье, опубликованной на китайском портале The Paper.

По мнению автора статьи, Кисида, в отличие от своих предшественников, поступает неумно, бросая вызов России. Или же ведёт себя чересчур самоуверенно. При этом он добавил, что японский премьер уступает российскому лидеру «по политической мудрости и стратегическому мужеству».

Если Путин придёт в ярость, Японии придётся расхлёбывать последствия, — говорится в публикации.

Ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Кисида и Путин в ходе телефонного разговора условились продолжать переговоры по мирному договору между двумя странами.

Некоторое время назад на ультимативные заявления Кисиды отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, нежелание Токио заключать мирный договор с Москвой без урегулирования территориального вопроса лишь отдаляет перспективы его урегулирования.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что позиция России по Курилам останется неизменной. Она подчеркнула, что Японии нет оснований претендовать на эти территории.