Япония назвала «крайне прискорбным» возобновление полётов американских F-16

Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что возобновление полётов истребителей F-16 с американской авиабазы является «крайне прискорбным» событием. По его словам, военные США проигнорировали требование местных властей приостановить полёты до выяснения причин инцидента со сбросом топливных баков вблизи жилых районов, сообщает агентство Kyodo.

Это вызывает крайнее сожаление, — отметил министр на пресс-конференции в Токио.

Инцидент произошёл 30 ноября. Истребитель при заходе на аварийную посадку сбросил топливные баки недалеко от жилых кварталов. В Японии надеялись, что американцы сначала назовут причины произошедшего, однако всего через два дня администрация города Мисава зафиксировала возобновление полётов военных самолётов.

Ранее стало известно, что японский премьер Фумио Кисида заявил о готовности при необходимости отдать приказ о нанесении превентивных ударов по базам противника. Токио пойдёт на это в оборонных целях, добавил он, выступая в лагере Асака сухопутных сил самообороны страны. Во время смотра войск премьер согласился, что для защиты японцев власти должны рассматривать все варианты.