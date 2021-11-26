Япония заявила, что готова атаковать военные базы врагов

Японский премьер Фумио Кисида заявил, что готов при необходимости отдать приказ о нанесении превентивных ударов по базам противника. Токио пойдёт на это в оборонных целях, добавил он, выступая в лагере Асака сухопутных сил самообороны страны. Как пишет ТАСС, во время смотра войск премьер согласился, что для защиты японцев власти должны рассматривать все варианты.

Мы будем рассматривать все варианты, необходимые для укрепления наших оборонных способностей, включая способность нанесения превентивного удара по базам противника, — отметил Кисида.

Среди представителей правительства на смотре также был глава Минобороны Японии Нобуо Киси. Премьер-министр заявил, что страна будет следить и за активностью Северной Кореи, в том числе за развитием сверхзвуковых ракетных технологий Пхеньяна. Китай он обвинил в усилении своего военного потенциала без должной прозрачности.

Премьер Японии пообещал сделать всё необходимое для того, чтобы защитить территории, территориальные воды и воздушное пространство страны, назвав безопасность граждан — главной задачей властей.

Ранее премьер-министр Японии, который занял свой пост только 4 октября, сделал громкое заявление по Курилам. Политик отметил, что суверенитет страны распространяется на южные острова Курильской гряды.