WSJ: Путин переходит к «плану Б»

Президент России Владимир Путин меняет тактику ведения спецоперации на Украине, пишет газета Тhe Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. По данным издания, глава РФ хочет заставить Киев сдать южные и восточные территории страны и тем самым создать «сухопутный коридор» между Западом и Крымом.

Как заявили собеседники WSJ, российский лидер рассчитывал на быстрый захват Киева, но поскольку этого не произошло, он решил скорректировать стратегию. При этом, по словам источников, он продолжит военное давление с целью заставить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от вступления в НАТО и согласиться на нейтральный статус страны.

Чиновники также выразили сомнения в скором завершении конфликта на Украине. По их мнению, если он затянется, российский лидер может пригрозить использованием ядерного оружия.

Газета отмечает , что интерпретация стратегии России не является результатом официальной оценки разведывательного сообщества. Она представляет собой лишь точку зрения некоторых должностных лиц, у которых есть доступ к секретной информации.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не примет каких-либо ультиматумов от России и не согласится на потерю территориальной целостности и суверенитета. Он подчеркнул, что единственным выходом из ситуации является диалог. Зеленский добавил, что готов к переговорам с президентом РФ. При этом отметил, что в случае неудачи возможна третья мировая война.