WhatsApp приостановил приём запросов о пользовательских данных в Гонконге

https://static.news.ru/photo/2a0e7688-bf9a-11ea-a39a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администратор мессенджера WhatsApp временно прекратил рассмотрение запросов компетентных органов в Гонконге для предоставления персональных данных пользователей. В компании Facebook объяснили это необходимостью изучить новый закон о национальной безопасности в специальном административном районе КНР.

WhatsApp «берёт паузу» в рассмотрении подобных запросов до завершения дополнительного изучения последствий закона о национальной безопасности, в том числе для прав человека, — заявил представитель мессенджера журналистам газеты The Wall Street Journal.

В компании планируют провести консультации с экспертами в области соблюдения прав человека.

Закон о национальной безопасности в Гонконге был принят парламентом страны 30 июня. Документ направлен на борьбу с угрозой терроризма, сепаратизма, подрыва госвласти, а также на борьбу со сговором с иностранными силами. В Гонконге планируют создать органы безопасности с широким кругом полномочий. Силовики из Гонконга смогут рассматривать отдельные уголовные дела на территории материкового Китая.

Ранее КНР не согласилась с мнением Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), который назвал новый закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге «туманным» и «чрезвычайно широким». Дипломаты заявили, что такие нападки на инициативу КНР являются оскорблением всего китайского народа. В КНР также назвали претензии по поводу нового закона вмешательством во внутренние дела страны.

Американские власти считают, что законопроект направлен на «захват» автономной территории Китая. Это высказывание ещё сильнее обострило отношения между державами. Данный закон может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишится возможности торговать со всем миром, используя «окно», а у США возникнет проблема с офисами американских компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200.

NEWS.ru писал, что администрация Гонконга приветствует закон о нацбезопасности региона.