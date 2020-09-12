Вывезенных из Сирии российских детей вернули в семьи

https://static.news.ru/photo/0a8cec10-f5c1-11ea-b957-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группу из 15 российских детей в ночь на 9 сентября вывезли из лагерей в Сирии. 11 маленьких россиян передали родным в воскресенье, 13 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой. Дети находились на территории, которую не контролировало правительство САР.

Одиннадцать детей наконец-то вернутся домой, к родственникам в Дагестан и Кабардино-Балкарию, — объявила омбудсмен.

По словам Кузнецовой, ещё четыре ребёнка из Чечни, Дагестана и Астрахани проходят лечение, их жизни ничего не угрожает. Детский омбудсмен намерена в ближайшее время обсудить с медиками дальнейший план лечения.

В конце 2019 года министр иностранных дел Пекка Хаависто Финляндии пытался самовольно привезти в страну детей финских боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) из сирийского лагеря «Эль-Холь». Руководитель ведомства пытался оказать давление на одного из чиновников МИД — главу консульского отдела Паси Туоминена, чтобы тот вывез детей без матерей из Сирии рейсом для дипломатов и объявил это собственным решением, передавал NEWS.ru.