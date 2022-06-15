«Выигрывают время»: Стрелков объяснил сопротивление ВСУ в Северодонецке Стрелков объяснил сопротивление ВСУ в Северодонецке попыткой выиграть время

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Украинские военные цепляются за Северодонецк и Лисичанск, чтобы измотать ВС РФ и выиграть время, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, наступление российской армии в Лисичанске идёт медленно и тяжело, поэтому прогнозы пока делать трудно.

ВСУ продолжают свою избранную ранее стратегию изматывания российских войск и ведения боевых действий в основном на территории Донбасса. Они выигрывают время для создания стратегических резервов. Поэтому зачастую бросают в бой неподготовленные части территориальной обороны: батальоны и свеженабранные пехотные бригады. В то же время стараются придерживать и вводить только в крайнем случае кадровые части и формируют резервы на других фронтах для возможных атак, — сказал Стрелков.

Он добавил, что российские войска могут нанести противнику крупное поражение, если окружат его группировку в районе Лисичанска, Северодонецка и Золотого. На данный момент этого не произошло и для ВСУ весьма рационально сражаться в городской застройке, а не отступать, считает Стрелков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о «болезненных» потерях ВСУ под Харьковом и в Северодонецке за прошедшие сутки. Также президент отметил, что в Харьковской области с украинскими войсками происходит то же самое.