Вучич: Сербия «по отличной цене» получила российские ПТРК «Корнет»

ПТРК «Корнет» доставлены в Сербию, об этом заявил президент страны Александр Вучич. Он добавил, что системы приобретены в России по «отличной цене», сообщает РИА Новости.

Сегодня в Сербию прибыли лучшие ракеты против бронетехники в мире — «Корнеты». Мы получили отличную цену, оплатили авансом. Большое усиление для армии Сербии. Каждый день наша армия всё сильнее, и я горжусь этим, — заявил Вучич.

Известно, что в Сербию также прибыла батарея российского модернизированного комплекса ПВО «Панцирь-С1М». Вучич рассказал, что новый комплекс сильно укрепит оборону страны. Он признался, что раньше на вооружении страны было немного военной техники из РФ, но теперь Белграду передали даже 14 истребителей МиГ-29 поколения 4+.

В ближайшие пять лет военным предприятиям Сербии будет выделено на госзаказы €1 млрд 250 млн. Оборонный бюджет страны в дальнейшем возрастёт ещё на €500 млн, что позволит провести дополнительно закупку оборудования и вооружений, в том числе боевой авиации.

Ранее сообщалось, что государство планирует закупить в течение 2022–2023 годов 30 вертолётов, 18 из которых будут российского производства. Этот шаг позволит республике стать региональной вертолётной силой, сообщил сербский лидер 12 декабря после совещания с военными и оценки учений авиабригады в городе Ниш.