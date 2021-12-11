Вучич: Сербия закупит 18 вертолётов российского производства

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что государство планирует закупить в течение 2022–2023 годов 30 вертолётов, 18 из которых будут российского производства. Этот шаг позволит республике стать региональной вертолётной силой, сообщил сербский лидер 12 декабря после совещания с военными и оценки учений авиабригады в городе Ниш, сообщает Informer.

Ожидаем новые закупки вертолётов в следующем и в 2023 году. Ожидаем в общей сложности 30 вертолётов, из них 11 H-145 (производства компании Airbus. — NEWS.ru), четыре Ми-35, три Ми-17 плюс 11 подержанных Ми-35, которые мы купим у одной из стран Европейского союза. Так что мы станем региональной вертолётной силой, — сказал он.

Вучич добавил, что в ближайшие пять лет военныем предприятиям Сербии будет выделено на госзаказы сумма в €1 млрд 250 млн. Оборонный бюджет страны при этом в дальнейшем возрастёт ещё на €500 млн, что позволит провести дополнительно закупку оборудования и вооружений, в том числе боевой авиации.

Ранее президент Сербии завил, что республика, возможно, закупит 12 новых истребителей и пять российских вертолётов Ми-35 для нужд сербской армии. По его словам, вооружённым силам страны не хватает оружия, а вертолёты из РФ являются лучшими в мире, что они продемонстрировали во время миссии в Сирии.

Кроме того, Вучич сообщил, что в республику вскоре прибудет батарея российского модернизированного комплекса ПВО «Панцирь-С1М». По его словам, новый комплекс укрепит сухопутные войска страны.