ВСУ переходят к партизанской войне: новости СВО на утро 4 мая Последние новости об СВО на Украине

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начинают переходить к террористическим актам. Смена тактики ведения боевых действий объясняется тем, что теракты дешевле и не ведут к большим жертвам среди военных, отметил он.

Военный аналитик напомнил об ударах по нефтебазам под Севастополем, в Темрюке, подрывах железнодорожных путей. По его мнению, подобных эпизодов будет становиться все больше и больше. При этом аналитик затруднился сказать, являются ли последние теракты элементом контрнаступления, но выразил уверенность, что если оно будет предпринято, то не принесет ВСУ успеха. Оно, скорее всего, обернется колоссальными потерями для них и разгромом, сказал эксперт. По его мнению, после разгрома ВСУ украинские силы перейдут к партизанской террористической войне, которая может длиться «достаточно долгое время».

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сказал, что ВСУ уже начали контрнаступление. По его словам, у украинской армии «безлимитное» число людей и снарядов.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооружённые силы Украины

Стало известно, что ВСУ стягивают в сторону Приднестровья составы с техникой и артиллерийскими орудиями, в том числе с самоходными гаубицами. К границам непризнанной республики перебрасывается и личный состав ВСУ. По данным RT, с 9 по 15 мая одна группировка ВСУ намерена выдвинуться в сторону Тирасполя, где устроит провокацию. Ею украинские силы рассчитывают отвлечь российские войска. Целью еще одной группировки, по данным журналистов, в это время станет село Колбасна в Приднестровье, где находятся склады с боеприпасами.

Главное управление разведки (ГУР) Украины тем временем перебрасывает спецподразделения из Артемовска в подконтрольное Киеву Запорожье, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В частности, переброшен батальон «Солнышко», указал он. Председатель общественного движения прежде говорил о переброске украинским командованием в Запорожскую область 46-й десантно-штурмовой бригады, 116-й и 118-й бригад ВСУ. Рогов отмечал, что в случае наступления на участке в районе Гуляйполя и Орехова украинские войска из-за недостатка сил будут избегать боев в городах. Они будут прорываться к Азовскому морю восточнее Мелитополя, уверял Рогов.

Заместитель руководителя МИД РФ Михаил Галузин рассказал, что Москва предупреждает Киев и «его западных спонсоров» о том, что контрнаступление ВСУ ждут неминуемо печальные последствия. При этом российские вооруженные силы, по мнению дипломата, готовы к любому развитию событий. Накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведут лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта, сказал Галузин.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

Экс-президент США Дональд Трамп опять заявил, что вернувшись в Белый дом, он «с легкостью» завершит конфликт на Украине в течение 24 часов. По словам американца, «многое в этой ситуации завязано на деньгах», при этом он на сто процентов уверен в своем успехе. Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине «необходимо остановить».

В России и мире продолжали обсуждать атаку беспилотников на Кремль. Эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли считает, что ВСУ совершили попытку атаки на Кремль с целью подвигнуть Россию к «неразумному нападению» в преддверии начала украинского контрнаступления. По его мнению, Киев также мог надеяться, что Москва перенаправит средства противовоздушной обороны, задействованные на передовой. Он объяснил действия Киева тем, что властям Украины было бы выгодно, если бы Россия захотела «упреждающе сорвать любые дополнительные атаки на Москву».

После атаки беспилотника на Кремль не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Зеленский не понадобится для подписания акта о капитуляции с Украиной.

Версия западных средств массовой информации о том, что атака беспилотников на Кремль была спланирована в Москве, выглядит несостоятельной, заявил американский журналист и юрист Гленн Гринуолд. По его мнению, эта версия ничем не лучше смехотворных утверждений о подрыве Россией «Северных потоков». Журналист привел выдержку из публикации в The Wall Street Journal. Американское издание считает, что Москва спланировала инцидент с беспилотниками, чтобы извлечь из него политические дивиденды.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Московский Кремль

Владимир Зеленский, уехавший в Хельсинки, на совместной пресс-конференции с главами правительств стран Северной Европы сказал, что Киев не атаковал Москву и не совершал покушений на российского лидера Владимира Путина. Он отметил, что Украина ведет военные действия только на своей территории.

После того как стало известно об атаке беспилотников на Кремль, Госдепартамент США предупредил граждан страны о сохранении повышенной опасности ракетных атак на Украине, в том числе в Киеве и Киевской области. Ради сохранения жизни и здоровья американцев, в частности, призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги, прятаться в укрытия и выполнять указания местных властей.

Позже стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины. Так, взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях Украины. В регионах была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщили, что кроме того взрывы зафиксированы в трех городах ДНР — Славянске, Курахово и Константиновке, а также в Херсоне. Все названные населенные пункты находятся под контролем ВСУ.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрыве в контролируемом украинскими властями Запорожье. Взрыв прогремел в ночь на 4 мая, он был мощным, отметил общественник. Позже он сообщил, что в областном центре прогремел второй взрыв. После этого в значительной части города пропало электричество.

В Киеве в ночь на 4 мая также прогремел взрыв. При этом подробностей инцидента не сообщалось. Стало известно и о трех взрывах, которые прозвучали в Одессе. В регионе также действует режим воздушной тревоги.