«Все меньше возможностей для фото»: CNN заявил об усталости Запада от СВО CNN: официальные лица Европы обеспокоены тем, что согласие о поддержке Украины может рухнуть к зиме

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Солдаты Вооруженных сил Украины

В условиях приближающейся зимы и растущих цен на продовольствие и отопление, а также угрозы экономической рецессии все больше европейских чиновников пересматривают позиции по конфликту на Украине, что вызывает обеспокоенность на Западе, передает CNN. Издание провело опрос среди функционеров и выяснило, что мир начинает испытывать усталость от затягивания военных действий на востоке Европы, учитывая их переход в стратегическую фазу.

Еще в феврале было легко присоединиться к антипутинской поддержке. Но сейчас война находится в скучной стратегической стадии. Меньше ежедневных приобретений и потерь, меньше возможностей для фото, — приводит CNN слова дипломата НАТО.

Кроме того, представители ЕС признают и проблемы с оружейными поставками Киеву. Некоторые отмечают, что не видят смысла в дальнейшем снабжении Украины, поскольку это становится «краткосрочным решением долгосрочной проблемы — конфликта без четкого конца».

Помимо этого, все больше официальных лиц начинают соглашаться, что проблемы внутри стран ЕС вызваны не только действиями Москвы, но и решениями местных властей.

Опрошенные CNN эксперты считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен продолжать «пиар-магию» и еще интенсивнее заявлять, что «Украина добивается прогресса», иначе все больше граждан начнут ставить под сомнение целесообразность поддержки Киева.

Военный журналист Алексей Борзенко в июле заявил, что западные страны устали оказывать военную помощь Украине, так как ВСУ «не совершают подвигов» с зарубежным вооружением. Он предположил, что с наступлением осени у западных государств начнутся «страшнейшие проблемы» с отоплением, электричеством и другими энергоресурсами, поэтому жители этих стран не выдержат роста цен и психологического давления. В связи с этим, добавил Борзенко, риторика зарубежных СМИ по отношению к ВСУ в скором времени станет более негативной.