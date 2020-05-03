ВС Венесуэлы приведены в боеготовность после атаки колумбийских боевиков

https://static.news.ru/photo/e9024b4e-8d79-11ea-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство обороны Венесуэлы сообщило, что после попытки морского вторжения колумбийских боевиков Вооружённые силы страны приведены в боеготовность.

Все военные части на территории страны находятся в состоянии боевой готовности, готовности немедленно реагировать на любую угрозу, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что 3 мая в Венесуэле удалось предотвратить вторжение группы наёмников со стороны Колумбии, которые попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Тогда глава МИД Боливарианской Республики Нестор Ревероль заявил, что их целью были теракты, убийства лидеров правительства Венесуэлы и осуществление государственного переворота.

Венесуэлу с начала прошлого года сотрясают массовые протесты против Николаса Мадуро. Многие страны, включая США, заявляли о признании Гуайдо президентом страны. После этого действующий глава назвал спикера парламента «американской марионеткой». Россия, Китай, Турция и другие государства встали на сторону Мадуро как «легитимного лидера».

Как писал NEWS.ru, Вашингтон выдвинул план по урегулированию в Венесуэле, согласно которому в стране необходимо создать временное правительство с представителями действующей власти и оппозиции, а после отменить ограничительные меры в отношении Каракаса. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.