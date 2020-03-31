https://static.news.ru/photo/ef3a1e86-7363-11ea-a915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон выдвинул план по урегулированию в Венесуэле, согласно которому необходимо создать в стране временное правительство с представителями действующей власти и оппозиции, а после отменить ограничительные меры в отношении Каракаса. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

Во вторник мы представляем новый механизм, путь к демократии, по урегулированию кризиса в Венесуэле, — цитирует ТАСС шефа американской дипломатии.

Помпео отметил, что Штаты предлагают создать в стране «государственный совет, который будет выполнять функции переходного правительства до проведения» президентских и парламентских выборов.

По его словам, в этот орган должны войти и представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и члены оппозиции. Если Каракас пойдёт на все условия Вашингтона, то «все сохраняющиеся санкции будут отменены», добавил Помпео.

Помпео ранее заявил, что американские власти обвинили венесуэльского лидера Николаса Мадуро в причастности к торговле наркотиками. По его словам, в причастности к международному обороту наркотиков подозреваются также чиновники из состава руководства Венесуэлы. В частности, председатель Национальной конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо, министр промышленности Тарек Эль-Айсами и другие.

Как писал NEWS.ru, после этого Мадуро сообщил, что на территории Колумбии готовят наёмников для покушения на жизнь первых лиц Венесуэлы, а также для нападения на гражданские и военные цели.