ВС России взяли под контроль металлургический завод в Мариуполе

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В Мариуполе взят под контроль металлургический завод имени Ильича. Территория предприятия освобождена от боевиков украинских нацбатальонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

В городе Мариуполь группировкой российских войск и подразделениями Народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича, — сказал генерал.

Ранее в Минобороны рассказали об освобождении от боевиков «Азова» (запрещён в России) морского торгового порта Мариуполя. Российские военные также освободили всех заложников, которых «азовцы» удерживали на захваченных иностранных судах.

Накануне стало известно, что в Мариуполе ликвидировали заместителя командира «Азова» старшего лейтенанта Виталия Грицаенко по прозвищу Гоголь. Его смерть подтвердили украинские СМИ.