Временный поверенный в делах Украины был вызван в МИД России

https://static.news.ru/photo/da0f9c76-c9f1-11eb-b3b9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины из-за инцидента с консулом во Львове. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, сообщает ТАСС.

В этой связи сегодня 10 июня в 10:00 в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961-го и 1963 года, — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что в российском МИД потребовали от Украины принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, а также обеспечить безопасность сотрудников дипмиссии.

9 июня львовские националисты помешали сотрудникам российского консульства возложить цветы к памятнику русскому классику Александру Пушкину. Радикалы осыпали сотрудников дипмиссии оскорблениями, выкрикивали оскорбительные лозунги, спрашивали о принадлежности Крыма и войне на территории Донбасса. Дипломаты вынуждены были уехать. Во время конфликта никто не пострадал. Примечательно, что рядом находилась полиция, но она не вмешивалась в происходящее.

Ранее украинские националисты устроили антироссийскую акцию у зданий дипмиссии в Киеве. В ней участвовали около 20 человек, в том числе бывший депутат Верховной рады Борислав Берёза. Националисты выкрикивали оскорбления и заблокировали въезд на территорию посольства России. Они считали, что Москва оказывает поддержку движению ХАМАС. После произошедшего российские дипломаты направили ноту протеста из-за антироссийских акций