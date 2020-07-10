ВОЗ зафиксировала рекордное количество заразившихся COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/f22f317c-c2e0-11ea-8e14-fa163e074e61_660.jpg Фото: ROUELLE UMALI/Global Look Press

За минувшие сутки более 228 тысяч человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Это стало рекордом с начала пандемии, сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, больше всего подтверждённых случаев COVID-19 выявили 4 июля. Тогда новое заболевание диагностировали примерно у 211 тысяч человек в мире.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович считает, что вторая волна COVID-19 может начаться в России хоть завтра, если все расслабятся. Она также подчеркнула, что риск заражения COVID-19 сильно снижается благодаря соблюдению комплекса гигиенических мер. Одна маска от инфекции не спасёт, говорит специалист.