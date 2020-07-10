ВОЗ выступила против повторного введения жёсткого карантина из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/9fc18c0e-c2eb-11ea-a4d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан выступил с заявлением. По его словам, организация против повторного введения жёсткого карантина из-за пандемии коронавируса.

Мы против возвращения к полному карантину, но могут возникнуть ситуации, когда это будет единственным выходом, — цитирует сообщение ТАСС.

Однако он также выразил опасения по поводу того, что после снятия ограничений болезнь вновь может вернуться. Поэтому их необходимо смягчать постепенно.

На сегодняшний день в мире выявлено более 12,4 млн заболевших коронавирусом. От заболевания скончались 557 тысяч человек. Выздороветь удалось 7,2 млн. ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что представители ВОЗ объяснили рост числа заболевших коронавирусом в России. Основной причиной является несоблюдение россиянами правил самоизоляции.