Зарегистрированная в Китае и других странах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии, но пока таковой не является. Об этом 24 февраля на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
Использование термина «пандемия» не соответствует фактам,
Ранее NEWS.ru писал, что вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами недуга стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.
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