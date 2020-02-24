https://static.news.ru/photo/1bacbc12-571c-11ea-84cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/Global Look Press

Зарегистрированная в Китае и других странах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, имеет потенциал пандемии, но пока таковой не является. Об этом 24 февраля на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Использование термина «пандемия» не соответствует фактам, передаёт ТАСС. По словам Гебрейесуса, в настоящее время речь идёт об эпидемии в различных частях мира, однако вспышка заболевания имеет потенциал пандемии.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря 2019 года. За пределами Китая случаи заражения выявлены в 30 странах, включая Россию. По состоянию на утро 24 февраля жертвами недуга стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.