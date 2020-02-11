https://static.news.ru/photo/48bbe5ce-4ce6-11ea-a544-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Первые образцы вакцины от коронавируса 2019-nCoV могут быть готовы через полтора года. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Поэтому сейчас, отметил он, нужно использовать все средства, чтобы противостоять заболеванию.

Первая вакцина может быть готова через 18 месяцев, — цитирует Гебрейесуса Reuters .

По состоянию на утро 11 февраля в Китае и в других странах заразились свыше 43 тысяч человек, порядка четырёх тысяч — почти каждый десятый — выздоровели. Больше тысячи пациентов скончались.

Тем временем, как писал NEWS.ru, коронавирус, до сих пор известный как 2019-nCoV, получил официальное название — Covid-2019.