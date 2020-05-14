ВОЗ призвала быть бдительными при смягчении мер самоизоляции

https://static.news.ru/photo/9b017ed0-95ce-11ea-86ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появление новых очагов коронавируса в китайском городе Ухань и в Южной Корее говорит о необходимости быть бдительными при смягчении ограничений. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, появление новых очагов заражения является своевременным напоминанием, что угроза повторного появления вируса никогда не уходит далеко. Клюге подчеркнул, что нужно проявлять «бдительность и решимость» в борьбе с COVID-19 в условиях смягчения мер самоизоляции, также как это было в период интенсивного распространения инфекции.

Пока не будет доступа к вакцине или лечению у всех, меры по ограничению распространения вируса требуют партнёрства населения и политиков, — отметил Клюге.

Он напомнил, что Россия, Великобритания и Испания находятся в первой десятке стран, которые информировали о самом большом числе случаев заражения за последние сутки.

NEWS.ru писал, что за последние сутки COVID-19 был выявлен у 9974 россиян. У 40% из них заболевание проходит без клинических проявлений.

Всего в мире коронавирусом заразились более 4,3 млн человек, более 297 тысячи умерли, более 1,5 млн выздоровели.

На 14 мая в России — 252 245 случаев коронавирусной инфекции, 53 530 выздоровели (+5527 за последние сутки). Умерли 2305 человек (+93 за последние сутки).

В Москве — 130 716 заболевших (+4712 за последние сутки), 23 327 выздоровели (+1821 за последние сутки), 1290 умерли (+58 за последние сутки).