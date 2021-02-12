ВОЗ признала низкую эффективность ряда вакцин против новых штаммов COVID-19

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Проблемы с эффективностью предотвращения заражения коронавирусом наблюдаются у вакцин компаний Novavax и Johnson & Johnson.

Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Ранее аналогичный вывод специалисты ВОЗ сделали в отношении вакцины AstraZeneca. При этом организация призвала продолжать использовать её в тех странах, где распространились новые штаммы коронавируса.

Представитель ВОЗ Алехандро Кравиото на пресс-конференции в Женеве 10 февраля рассказал, что экспертная группа изучала возможности препарата AstraZeneca по предотвращению заражения британским и южноафриканским штаммами SARS-CoV-2. В первом случае вакцина показала хорошие результаты. Однако данные по разновидности вируса из ЮАР оказались противоречивыми. Итоги исследования, которые в ВОЗ назвали предварительными, показывают, что вакцина может не предотвращать лёгкие и средние формы течения болезни у молодых людей.