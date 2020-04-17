ВОЗ предложила заменить термин «социальное дистанцирование»

https://static.news.ru/photo/9d9b2d52-82d8-11ea-adc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chu Chen/Xinhua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения предлагает практику социального дистанцирования называть термином «физическое дистанцирование».

По мнению представителей ВОЗ, социальное дистанцирование подразумевает чувство оторванности от близких, при том, что сейчас крайне важно, чтобы люди не чувствовали себя изолированными от общества, пишет CNN.

Как отметил психолог из Стэнфорда Джамиль Заки, отсутствие физического контакта и человеческой связи может нанести психологический ущерб.

Мы должны думать об этом времени как о «физическом дистанцировании», чтобы подчеркнуть, что мы можем оставаться социально связанными, даже будучи разлучёнными, — сказал он.

В то же время некоторые эксперты утверждают, что переход к другой терминологии в разгар кризиса может сбить людей с толку.

Как писал NEWS.ru, московские полицейские выписали протокол за нарушение режима самоизоляции мужчине без постоянного жилья, согласно которому он теперь должен заплатить штраф в 4000 рублей. Эдуард шёл через лес у платформы Лианозово к женщине, у которой периодически стирает вещи. Правоохранители остановили его уже у самого дома, спросили, куда он идёт и откуда, и заявили, что он прошёл более 100 метров, а значит, нарушил режим самоизоляции. На то, что у него нет постоянного жилья, они сказали, что это не их проблема, и посоветовали арендовать его.