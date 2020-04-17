Бездомному выписали протокол за нарушение самоизоляции в Москве

https://static.news.ru/photo/b8677acc-80c7-11ea-b040-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московские полицейские выписали протокол за нарушение режима самоизоляции мужчине без постоянного жилья, согласно которому он теперь должен заплатить штраф в 4000 рублей.

По данным портала «Такие дела», Эдуард шёл через лес у платформы Лианозово к женщине, у которой периодически стирает вещи. Правоохранители его остановили уже у самого дома, спросили, куда он идёт и откуда, и заявили, что он прошёл более 100 метров, а значит, нарушил режим самоизоляции. На то, что у него нет постоянного жилья, они сказали, что это не их проблема, и посоветовали арендовать его. В протоколе бездомный написал адрес, где арендовал комнату четыре года, туда теперь должно прийти письмо о суде.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила о восьми административных материалах, которые были составлены в отношении граждан и шести — в отношении юридических лиц за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит 15 тысяч рублей. В отношении юридических лиц мера пресечения ещё не выбрана. В одном случае женщине вменено в вину то, что она, будучи лицом, находящимся на изоляции при лечении коронавирусной инфекции, для оплаты кредита покинула место проживания. Суду предстоит исследовать все обстоятельства дела, установить наличие состава правонарушения.