Бездомному выписали протокол за нарушение самоизоляции в Москве

Московские полицейские выписали протокол за нарушение режима самоизоляции мужчине без постоянного жилья, согласно которому он теперь должен заплатить штраф в 4000 рублей.
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Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова сообщила о восьми административных материалах, которые были составлены в отношении граждан и шести — в отношении юридических лиц за нарушение режима самоизоляции. Штраф для физических лиц составит 15 тысяч рублей. В отношении юридических лиц мера пресечения ещё не выбрана. В одном случае женщине вменено в вину то, что она, будучи лицом, находящимся на изоляции при лечении коронавирусной инфекции, для оплаты кредита покинула место проживания. Суду предстоит исследовать все обстоятельства дела, установить наличие состава правонарушения.
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