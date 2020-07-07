ВОЗ не исключает возможности передачи COVID-19 по воздуху

https://static.news.ru/photo/6f2c848e-c072-11ea-a846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

То, что коронавирус может передаваться воздушным путём, исключать нельзя, однако нужно дополнительно изучить все свидетельства. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.

На брифинге в Женеве она отметила, что для передачи по воздуху должны сложиться особо неблагоприятные условия.

Возможность воздушной передачи вируса в общественных местах, при особенных условиях, когда это закрытые, плохо проветриваемые помещения с большим количеством людей, нельзя исключать. Однако необходимо собрать свидетельства и интерпретировать их, и мы будем поддерживать это, — цитирует Аллегранци РИА Новости.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. Сейчас в мире уже более 11,3 млн случаев заражения, более 532 тыс. человек скончались.

Сейчас Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США и более 3 млн заболевших, на втором Бразилия – 1,6 млн, на третьем Индия, где коронавирусом болеют более 721 тыс. человек. Число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368. За все время в стране зарегистрировано 694230 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции за сутки зарегистрировано в Москве — 629.

Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора по науке отдела вакцин американского госагентства Food and Drug Administration (FDA) Константин Чумаков заявил, что COVID-19 угаснет и без вакцины.